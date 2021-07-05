Путин пообещал помочь Таджикистану из-за обострения на границе с Афганистаном

Путин (справа на фото) и Рахмон (слева) говорили о "непростой ситуации" на таджикско-афганской границе Фото: ЕРА

В телефонном разговоре с таджикским лидером Эмомали Рахмоном Путин "подтвердил готовность оказать необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности".

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", – подчеркнули в Кремле.