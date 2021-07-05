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Путин пообещал помочь Таджикистану из-за обострения на границе с Афганистаном

Путин (справа на фото) и Рахмон (слева) говорили о "непростой ситуации" на таджикско-афганской границе
Путин (справа на фото) и Рахмон (слева) говорили о "непростой ситуации" на таджикско-афганской границе
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 5 июля обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре с таджикским лидером Эмомали Рахмоном Путин "подтвердил готовность оказать необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности".

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества", – подчеркнули в Кремле.

Контекст:

Таджикские пограничники 3 июля пустили в свою страну более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками движения "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру Овез в районе Хохан.

Сегодня, 5 июля, Рахмон поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления афганской границы после обострения ситуации с талибами.

Талибы начали расширять влияние по всей стране после того, как США начали вывод войск, закрыли некоторые базы и передали их афганскому правительству. С мая этого года по состоянию на конец июня боевики захватили более 50 из 370 районов Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани вынужден был сменить министров обороны и внутренних дел, а также начальника штаба армии на фоне увеличения потерь после усиления боевых действий с талибами.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

Представители США и радикального движения "Талибан" 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением "Талибан", "по разным тактическим причинам".

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным".

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Афганистан, Кремль, столкновения, боевики, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Талибан, талибы
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