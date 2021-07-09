Военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа – Байден

Байден: Мы вошли в Афганистан не для становления их нации Фото: ЕРА

Об этом президент США Джо Байден сообщил на брифинге, который транслировал Белый дом в Facebook.

"Когда я объявил о нашем сокращении в апреле, я сказал, что мы выйдем к сентябрю, и мы на пути к достижению этой цели. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", – сказал он.

Байден считает, что США достигли целей, которые ставили в Афганистане.

"Мы вошли в Афганистан не для становления их нации. Право и ответственность выбирать свое будущее и метод управления страной принадлежат только афганскому народу", – подчеркнул он.

Глава Белого дома добавил, что США вместе с партнерами и союзниками по НАТО обеспечили снаряжением и обучили около 300 тыс. военных и представителей служб безопасности Афганистана.

"Мы обеспечили афганских партнеров всеми средствами для тренировки и снаряжения, мы предоставили передовые вооружения и намерены продолжить финансирование и снабжение", – отметил он.

По словам Байдена, на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани он говорил, что афганским лидерам необходимо объединиться и двигаться "к будущему, которого хочет афганский народ и которого он заслуживает", а также заверил в поддержке Афганистана со стороны США.

США, по предварительным оценкам Центрального командования вооруженных сил США на 6 июля, более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана.