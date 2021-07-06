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Российские военные начали тренировать гранатометчиков в Узбекистане. Учения проходят на фоне обострения в соседнем Афганистане

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Специализация учений коснется гранатометов АГС-17 и РПГ-7
Специализация учений коснется гранатометов АГС-17 и РПГ-7
Фото: mudofaa.uz

Российские специалисты начали тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР для вооруженных сил Узбекистана. Об этом сообщила 6 июля пресс-служба министерства обороны Узбекистана.

Тренировки проходят на полигоне Сазаган. Основная цель учений состоит в "укреплении сотрудничества между двумя странами, повышении солидарности, обмене навыками и опытом боевых учений", добавили в министерстве.  

По данным ведомства, российские военные подготовят операторов и механиков бронетранспортеров БТР-82. Специализация пройдет по гранатометам АГС-17 и РПГ-7, боевой подготовке по стрельбе из лука, снайперской и артиллерийской специальностям.

Подготовка продлится 14 дней, боевые тренировки пройдут в дневное и ночное время, сообщили военные. 

Контекст:

Учения в Узбекистане пройдут на фоне расширения влияния боевиков движения "Талибан" в соседнем Афганистане. Талибы активизировались после начала вывода войск США. С мая этого года по состоянию на конец июня боевики захватили более 50 из 370 районов Афганистана. 

В Таджикистане, который тоже граничит с Афганистаном, уже ощутили продвижение талибов. Таджикские пограничники 3 июля пустили в свою страну более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления афганской границы после обострения ситуации с талибами. Президент России Владимир Путин обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

Представители США и радикального движения "Талибан" 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

25 марта президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не успеют вывести своих военных из Афганистана в сроки, оговоренные с движением "Талибан", "по разным тактическим причинам".

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным".

По информации Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Теги: Россия, Афганистан, Узбекистан, столкновения, военные учения, БТР, Талибан, талибы, российские военные
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