Российские военные начали тренировать гранатометчиков в Узбекистане. Учения проходят на фоне обострения в соседнем Афганистане

Тренировки проходят на полигоне Сазаган. Основная цель учений состоит в "укреплении сотрудничества между двумя странами, повышении солидарности, обмене навыками и опытом боевых учений", добавили в министерстве.

По данным ведомства, российские военные подготовят операторов и механиков бронетранспортеров БТР-82. Специализация пройдет по гранатометам АГС-17 и РПГ-7, боевой подготовке по стрельбе из лука, снайперской и артиллерийской специальностям.



Подготовка продлится 14 дней, боевые тренировки пройдут в дневное и ночное время, сообщили военные.

Контекст:

Учения в Узбекистане пройдут на фоне расширения влияния боевиков движения "Талибан" в соседнем Афганистане. Талибы активизировались после начала вывода войск США. С мая этого года по состоянию на конец июня боевики захватили более 50 из 370 районов Афганистана.

В Таджикистане, который тоже граничит с Афганистаном, уже ощутили продвижение талибов. Таджикские пограничники 3 июля пустили в свою страну более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".