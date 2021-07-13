ГОРДОН
 
 
МИР

Талибы расстреляли 22 афганских спецназовцев, когда те вышли сдаваться – СМИ

В "Талибане" утверждают, что захваченные в плен военные все еще живы
В "Талибане" утверждают, что захваченные в плен военные все еще живы
Фото: EPA

Боевики движения "Талибан" 16 июня расстреляли 22 афганских военнослужащих, которые собирались сдаться. Об этом 13 июля сообщил телеканал CNN, получивший в свое распоряжение несколько видеозаписей инцидента.

По данным телеканала, афганские спецзназовцы были убиты в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб возле границы Афганистана с Туркменистаном.

По словам очевидцев, опрошенных CNN, после ожесточенного боя у спецназовцев закончились боеприпасы, и их окружили талибы. Боевики "Талибана" предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь. В Красном кресте подтвердили гибель 22 военнослужащих.

В то же время в движении "Талибан" утверждают, что видео казни спецназовцев – "правительственная пропаганда", направленная на то, чтобы афганские военные не сдавались талибам.

Представитель "Талибана" заявил телеканалу, что 24 спецзназовца, которые были взяты в плен в провинции Фарьяб, все еще живы и находятся у них, не предоставив никаких доказательств. В минобороны Афганистана заявили, что военные были убиты.

CNN также отмечает, что местные чиновники критиковали центральные афганские власти за отправку элитного спецподразделения "без подкрепления и прикрытия с воздуха". Член провинциального совета Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказал, что прибывшие военные плохо знали этот район, как и остальные районы, контролируемые талибами.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.

Теги: Афганистан, армия, война, Талибан, талибы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
"Губы, как у утки", "Мне не больно". Слава Каминская показала, как ей делают уколы красоты
"Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
"Причины отказа очень мелкие и подлые". Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь
33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
33-летняя пышнотелая модель Грэм снялась полуобнаженной в поле, засветив округлившийся живот
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS