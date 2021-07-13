Талибы расстреляли 22 афганских спецназовцев, когда те вышли сдаваться – СМИ

В "Талибане" утверждают, что захваченные в плен военные все еще живы Фото: EPA

По данным телеканала, афганские спецзназовцы были убиты в городе Давлат Абад в провинции Фарьяб возле границы Афганистана с Туркменистаном.

По словам очевидцев, опрошенных CNN, после ожесточенного боя у спецназовцев закончились боеприпасы, и их окружили талибы. Боевики "Талибана" предложили военным сдаться, а когда те вышли с поднятыми руками, открыли огонь. В Красном кресте подтвердили гибель 22 военнослужащих.

В то же время в движении "Талибан" утверждают, что видео казни спецназовцев – "правительственная пропаганда", направленная на то, чтобы афганские военные не сдавались талибам.

Представитель "Талибана" заявил телеканалу, что 24 спецзназовца, которые были взяты в плен в провинции Фарьяб, все еще живы и находятся у них, не предоставив никаких доказательств. В минобороны Афганистана заявили, что военные были убиты.

CNN также отмечает, что местные чиновники критиковали центральные афганские власти за отправку элитного спецподразделения "без подкрепления и прикрытия с воздуха". Член провинциального совета Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказал, что прибывшие военные плохо знали этот район, как и остальные районы, контролируемые талибами.