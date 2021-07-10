В Афганистане второй день идут бои с талибами за Кандагар, есть жертвы среди гражданских

Вооруженные силы Афганистана заявили, что в боях в седьмом полицейском округе Кандагара при поддержке авиации за последние сутки уничтожено 70 боевиков "Талибана", еще восемь получили ранения. Этот район захватили талибы.

Данные о потерях правительственных сил не приводятся. Известно о жертвах среди гражданских. Директор больницы Мирваис в Кандагаре Мохаммад Дауд Фархад сообщил Radio Azadi о 41 раненом мирном жителе. В больницу доставили 11 погибших, семь из них были повстанцами, а остальные – гражданскими и афганскими военнослужащими.

Источники TOLOnews сообщили, что два мирных жителя были убиты и еще трое ранены в результате взрыва в районе Даман в Кандагаре утром 10 июля.

По данным управления по делам беженцев в Кандагаре, около 2 тыс. семей из районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в седьмом округе города покинули дома и сейчас ищут убежище в других частях города.

Представитель полиции Кандагара Джамал Наси Баракзай сообщил радиостанции, что талибы насильно выгоняют людей из домов и используют их в качестве укрытия. Это усложняет задачу, потому что, по словам военных, они не хотят разрушать дома.

Бои велись в районах Данд, Аргандаб и Спин-Болдак рядом с Кандагаром. Талибы не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре, но говорят о захвате нескольких контрольно-пропускных пунктов в районах Спин-Болдак, Данд и Жараи, сообщила Radio Azadi.