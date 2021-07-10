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В Афганистане второй день идут бои с талибами за Кандагар, есть жертвы среди гражданских

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Бои шли в седьмом полицейском округе Кандагара
Бои шли в седьмом полицейском округе Кандагара
Фото: rferl.org

В Афганистане продолжаются бои правительственных войск и талибов за Кандагар, центр одноименной провинции на юге страны. Бои в городе продолжаются второй день, сообщили 10 июля с места событий корреспонденты Radio Azadi, афганской службы "Радио Свобода".

Вооруженные силы Афганистана заявили, что в боях в седьмом полицейском округе Кандагара при поддержке авиации за последние сутки уничтожено 70 боевиков "Талибана", еще восемь получили ранения. Этот район захватили талибы.

Данные о потерях правительственных сил не приводятся. Известно о жертвах среди гражданских. Директор больницы Мирваис в Кандагаре Мохаммад Дауд Фархад сообщил Radio Azadi о 41 раненом мирном жителе. В больницу доставили 11 погибших, семь из них были повстанцами, а остальные – гражданскими и афганскими военнослужащими.

Источники TOLOnews сообщили, что два мирных жителя были убиты и еще трое ранены в результате взрыва в районе Даман в Кандагаре утром 10 июля.

По данным управления по делам беженцев в Кандагаре, около 2 тыс. семей из районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в седьмом округе города покинули дома и сейчас ищут убежище в других частях города.

Представитель полиции Кандагара Джамал Наси Баракзай сообщил радиостанции, что талибы насильно выгоняют людей из домов и используют их в качестве укрытия. Это усложняет задачу, потому что, по словам военных, они не хотят разрушать дома.

Бои велись в районах Данд, Аргандаб и Спин-Болдак рядом с Кандагаром. Талибы не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре, но говорят о захвате нескольких контрольно-пропускных пунктов в районах Спин-Болдак, Данд и Жараи, сообщила Radio Azadi.

Контекст:

О нападении талибов на Кандагар стало известно 9 июля. Боевики в тот день захватили в городе два поста безопасности.

Талибы активизировались после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Правительственные войска в некоторых случаях вынуждены отступать под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации с талибами.

На сложившийся кризис отреагировал президент России Владимир Путин. Он обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна тоже граничит с Афганистаном.

В Туркменистане стягивали танки, пушки и бронетранспортеры к границе с Афганистаном. На афганской территории были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов.

Теги: Афганистан, военные, беженцы, боевики, Талибан, талибы, жертвы, погибшие, Кандагар
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