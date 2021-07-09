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Талибы напали на Кандагар, один из крупнейших городов Афганистана

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Афганские силы безопасности борются с талибами в нескольких провинциях
Афганские силы безопасности борются с талибами в нескольких провинциях
Фото: ЕРА (архив)

Боевики афганской группировки "Талибан" атаковали один из районов Кандагара, второго по численности населения города Афганистана. О нападении сообщили источники местного телеканала TOLOnews.

По их информации, талибы захватили в городе два поста безопасности. Представители службы безопасности заявили, что афганские силы не позволили боевикам продвинуться в этом районе. 

Губернатор Кандагара Рохулла Ханзада заверил жителей города, что "пока власти живы", талибы не зайдут. Некоторые жители района покинули дома, но полиция Кандагара сообщила, что туда прибыли дополнительные силы, чтобы отразить нападение, сообщил TOLOnews

Один из руководителей политического офиса движения "Талибанв Катаре Шахабуддин Делавар, который находится в Москве с двумя другими членами группы, пообещал, что талибы не будут нападать на города, чтобы предотвратить кровопролитие.

Афганские силы безопасности ведут борьбу с талибами в центрах провинций Кундуз, Баглан, Герат, Газни, Фарьяб и Майдан Вардак.

Контекст:

В Кандагаре проживает около 511 тыс. человек. Самым многочисленным городом является столица страны Кабул, там проживает более 4,3 млн. Второе и третье места по численности населения занимают Герат (637 тыс.) и Мазари-Шариф (565 тыс.), свидетельствуют данные Population Stat.

Талибы активизировались после начала вывода войск США. Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Представители США и радикального движения "Талибан" 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Президент США Джо Байден 8 июля сказал, что США завершат вывод войск из Афганистана до конца лета – военная миссия завершится 31 августа.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным".

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Теги: Афганистан, Москва, террористы, нападение, боевики, Талибан, талибы, Кандагар
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