Талибы напали на Кандагар, один из крупнейших городов Афганистана

По их информации, талибы захватили в городе два поста безопасности. Представители службы безопасности заявили, что афганские силы не позволили боевикам продвинуться в этом районе.

Губернатор Кандагара Рохулла Ханзада заверил жителей города, что "пока власти живы", талибы не зайдут. Некоторые жители района покинули дома, но полиция Кандагара сообщила, что туда прибыли дополнительные силы, чтобы отразить нападение, сообщил TOLOnews.