Афганские талибы прибыли в Москву. Эта организация запрещена в России, но в Кремле говорят о "необходимых контактах"

Талибы заявили о решимости бороться с угрозой от ИГИЛ Фото: ЕРА (иллюстративное фото)

Указанная организация запрещена в России, но в Кремле говорят, что "контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация" в Афганистане и границе этой страны с Таджикистаном. сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, готова ли Россия признать представителей "Талибана" в качестве правительства Афганистана, если боевики возьмут под свой контроль всю территорию страны, Песков прямо не ответил. Здесь вряд ли уместны "эвентуальные рассуждения", сказал он.

Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сухейль Шахин заявил, что делегация считает необходимым встретиться с представителями России для обсуждения событий в Афганистане. Он посчитал РФ "важным региональным государством". Встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым талибы не планируют.

Афганские талибы уже заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств. В МИД РФ заявили о консультациях с боевиками спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", – заявили дипломаты.

Глава делегации катарского офиса движения Шахабуддин Делавар сказал, что боевики контролируют уже 85% территории Афганистана, пишет РБК.

В Москве добавили, что талибы задекларировали решимость бороться с угрозой от другой террористической группировки – "Исламского государства", и "искоренять наркопроизводство в Афганистане".