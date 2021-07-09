ГОРДОН
 
 
МИР

Афганские талибы прибыли в Москву. Эта организация запрещена в России, но в Кремле говорят о "необходимых контактах"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы заявили о решимости бороться с угрозой от ИГИЛ
Талибы заявили о решимости бороться с угрозой от ИГИЛ
Фото: ЕРА (иллюстративное фото)

Представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» 8 июля прибыли в Москву на переговоры. Президент РФ Владимир Путин знает о визите, написало агентство "Интерфакс".

Указанная организация запрещена в России, но в Кремле говорят, что "контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация" в Афганистане и границе этой страны с Таджикистаном. сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, готова ли Россия признать представителей "Талибана" в качестве правительства Афганистана, если боевики возьмут под свой контроль всю территорию страны, Песков прямо не ответил. Здесь вряд ли уместны "эвентуальные рассуждения", сказал он.

Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сухейль Шахин заявил, что делегация считает необходимым встретиться с представителями России для обсуждения событий в Афганистане. Он посчитал РФ "важным региональным государством". Встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым талибы не планируют.

Афганские талибы уже заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств. В МИД РФ заявили о консультациях с боевиками спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", – заявили дипломаты.

Глава делегации катарского офиса движения Шахабуддин Делавар сказал, что боевики контролируют уже 85% территории Афганистана, пишет РБК

В Москве добавили, что талибы задекларировали решимость бороться с угрозой от другой террористической группировки – "Исламского государства", и "искоренять наркопроизводство в Афганистане".

Контекст:

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

На фоне новостей о выводе американского контингента "Талибан" начал наступление и захватил новые территории. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Представители США и радикального движения "Талибан" 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Президент США Джо Байден 8 июля сказал, что США завершат вывод войск из Афганистана до конца лета – военная миссия завершится 31 августа.

США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным".

По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Теги: Владимир Путин, ислам, Афганистан, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, МИД России, террористы, угрозы, боевики, Катар, Талибан, талибы, Кабул, ИГИЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванную
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Бритни, мы идем, чтобы вытащить тебя из тюрьмы!" Мадонна пообещала освободить Спирс
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Посчитала, что неуязвима, потеряла осторожность". 64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Красивая, но чересчур худая". 50-летняя Клаудиа Шиффер снялась в мини-платье в стиле 90-х
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
"Как вы на это согласились? Это же очень тяжело". Джамала будет участвовать в "Танцы со звездами"
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Скарлетт Йоханссон второй раз станет мамой – СМИ
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
Эмпатия. Зачем и как развивать в себе эту способность
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
9 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
  "Взрослая девочка". Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
"Вкусное натуральное мороженое". Ярославский дал рецепт десерта
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Дикая семейка". Украинская телеведущая Ребрик показала свою семью
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Глаз не отвести!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак вернулась в Украину
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS