Афганские талибы прибыли в Москву. Эта организация запрещена в России, но в Кремле говорят о "необходимых контактах"

Указанная организация запрещена в России, но в Кремле говорят, что "контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация" в Афганистане и границе этой страны с Таджикистаном. сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На вопрос, готова ли Россия признать представителей "Талибана" в качестве правительства Афганистана, если боевики возьмут под свой контроль всю территорию страны, Песков прямо не ответил. Здесь вряд ли уместны "эвентуальные рассуждения", сказал он.
Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сухейль Шахин заявил, что делегация считает необходимым встретиться с представителями России для обсуждения событий в Афганистане. Он посчитал РФ "важным региональным государством". Встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым талибы не планируют.
Афганские талибы уже заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств. В МИД РФ заявили о консультациях с боевиками спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.
"Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", – заявили дипломаты.
Глава делегации катарского офиса движения Шахабуддин Делавар сказал, что боевики контролируют уже 85% территории Афганистана, пишет РБК.
В Москве добавили, что талибы задекларировали решимость бороться с угрозой от другой террористической группировки – "Исламского государства", и "искоренять наркопроизводство в Афганистане".
Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".
На фоне новостей о выводе американского контингента "Талибан" начал наступление и захватил новые территории. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.
Представители США и радикального движения "Талибан" 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.
Президент США Джо Байден 8 июля сказал, что США завершат вывод войск из Афганистана до конца лета – военная миссия завершится 31 августа.
США начали вывод войск в апреле. По словам Байдена, после убийства в 2011 году главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане "становится все более неясным".
По данным Пентагона, до последнего вывода в Афганистане находилось около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.