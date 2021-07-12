Армия Афганистана отбила нападение боевиков "Талибан" на пограничный город

По его словам, утром талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе города Хайратон, но затем скрылись, потеряв семерых человек. Представители движения "Талибан" пока не комментировали боестолкновение.

Город Хайратон является ключевым приграничным городом, который соединяет Афганистан с Узбекистаном, и считается главными торговыми воротами в Среднюю Азию. Ранее талибы заявили, что захватили КПП "Шерхан-Бандар" в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.

Сейчас армия Афганистана пытается восстановить контроль над утраченными территориями, за последние пару недель им удалось освободить около 20 уездов.