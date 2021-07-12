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Армия Афганистана отбила нападение боевиков "Талибан" на пограничный город

Правительственным афганским войскам удалось отбить нападение талибов
Правительственным афганским войскам удалось отбить нападение талибов
Фото: EPA

Боевики движения "Талибан" 11 июля совершили нападение на пограничный город Хайратон на севере Афганистана, но вынуждены были отступить, потеряв семь человек убитыми. Об этом агентству "Синьхуа" сообщил начальник местной полиции Шафи Фаиз.

По его словам, утром талибы атаковали контрольно-пропускные пункты в районе города Хайратон, но затем скрылись, потеряв семерых человек. Представители движения "Талибан" пока не комментировали боестолкновение.

Город Хайратон является ключевым приграничным городом, который соединяет Афганистан с Узбекистаном, и считается главными торговыми воротами в Среднюю Азию. Ранее талибы заявили, что захватили КПП "Шерхан-Бандар" в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.

Сейчас армия Афганистана пытается восстановить контроль над утраченными территориями, за последние пару недель им удалось освободить около 20 уездов.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.

Теги: Афганистан, Талибан, талибы
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