В Афганистане ввели бессрочный ночной комендантский час из-за наступления талибов

Ночной комендантский час будет действовать с 22.00 до 4.00 во всех 34 провинциях Афганистана, кроме Кабула, Панджшера и Нангархара.

Террористы часто совершают подрывные действия поздно ночью, поэтому введено ограничение на общественное движение, чтобы сдержать насилие, пояснили в афганском МВД.

Правительственные войска продолжают борьбу с талибами в 21 провинции страны, отметило TOLOnews. Согласно статистике, предоставленной афганскими службами безопасности, за последние 24 часа силы безопасности убили 262 боевика "Талибана" и ранили 176 человек. Талибы не согласились с этой статистикой.