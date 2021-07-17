Представители афганского правительства встретились в Катаре с талибами. Они обсуждали эскалацию насилия в Афганистане

В состав правительственной делегации входит несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший премьер Афганистана Абдулла Абдулла. С другой стороны участвуют переговорщики от политического офиса талибов в Дохе. Цель встречи состоит в поддержке правительственной группы, поскольку переговоры с талибами зашли в тупик.

По словам одного из представителей афганской делегации Фрайдуна Квазуна, решение конфликта в Афганистане лежит в плоскости диалога. Такого же мнения придерживается представитель "Талибана" Мохаммад Наим.

Журналисты телеканала сообщили, что на переговорах присутствовали специальные представители из Европы, США и ООН.