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Представители афганского правительства встретились в Катаре с талибами. Они обсуждали эскалацию насилия в Афганистане

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Талибы в Афганистане начали наступать после вывода войск США
Талибы в Афганистане начали наступать после вывода войск США
Фото: ЕРА

Делегация афганского правительства и представители группировки "Талибан" 17 июля встретились в столице Катара Дохе, чтобы обсудить эскалацию насилия в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В состав правительственной делегации входит несколько высокопоставленных чиновников, в том числе бывший премьер Афганистана Абдулла Абдулла. С другой стороны участвуют переговорщики от политического офиса талибов в Дохе. Цель встречи состоит в поддержке правительственной группы, поскольку переговоры с талибами зашли в тупик.

По словам одного из представителей афганской делегации Фрайдуна Квазуна, решение конфликта в Афганистане лежит в плоскости диалога. Такого же мнения придерживается представитель "Талибана" Мохаммад Наим.

Журналисты телеканала сообщили, что на переговорах присутствовали специальные представители из Европы, США и ООН.

Контекст:

Переговоры проходят на фоне активизации талибов в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивали соседние Узбекистан и Туркменистан.

Кроме этого, талибы захватили один из КПП на границе Афганистана с Ираном. Некоторые афганские пограничники и таможенники вынужденно бежали в Иран, но их вернули на самолете в Кабул.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Теги: США, ООН, Афганистан, переговоры, Катар, Талибан, талибы, насилие, Абдулла Абдулла
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