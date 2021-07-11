В Туркменистане опровергли информацию об усилении обороны на границе с Афганистаном

МИД Туркменистана заявил о стремлении укреплять "миролюбивые и добрососедские" связи с Афганистаном Фото: mfa.gov.tm

Министерство обвинило российские медиа, в частности телеканал РБК, в распространении "недоказанных и очевидно предвзятых сообщений" об усилении войск на границе с Афганистаном.

"Благодаря братским отношениям между двумя соседними государствами и их народами туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества. По данным министерства обороны Туркменистана, все военные подразделения, их личный состав и военное оборудование, которое есть в распоряжении министерства, остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнять запланированные учения в соответствии с программой", – отметили в МИД.

В сообщении подчеркивается, что Туркменистан стремится поддерживать и укреплять "миролюбивые и добрососедские" связи с Афганистаном.

"Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", – заявили дипломаты.

В РБК сказали, что при подготовке материала о ситуации на туркмено-афганской границе использовали информацию издания Turkmen.news, пишет "РИА-Новости". Информация портала была основана на фотографиях, свидетельствах очевидцев и сообщениях источников, прокомментировал руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.