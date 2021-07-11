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Иран вернул в Кабул бежавших из Афганистана пограничников. Талибы захватили КПП на границе двух стран

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Афганская армия в некоторых случаях отступает под натиском талибов
Афганская армия в некоторых случаях отступает под натиском талибов
Фото: ЕРА

Афганских пограничников и сотрудников таможни, которые бежали в Иран после того, как талибы захватили несколько погранпереходов, вернули на самолете в Кабул. Об этом пишет иранское агентство Tasnim 11 июля со ссылкой на представителя иранской полиции генерала Махди Хаджана.

О захвате КПП на границе Афганистана с Ираном боевиками движения "Талибан" сообщило 8 июля Associated Press со ссылкой на представителя афганских властей и местные СМИ.

Официальный представитель Афганистана заявил, что в четверг талибы взяли под контроль контрольно-пропускной пункт Ислам-Кала в западной провинции Герат. Представитель Талибана Забихулла Муджахид говорил, что талибов тепло встретили местные жители города.

Вынужденные бежать из Афганистана пограничники и таможенники были вооружены, они направились к участку иранской пограничной полиции, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

У них изъяли оружие и разместили на территории Ирана. Афганцев вернули в Кабул в соответствии с официальным запросом правительства Афганистана, сделанным по дипломатическим каналам.

Контекст:

Ислам-Кала – это приграничный город в афганской западной провинции Герат, он располагается в 120 км от одноименной столицы провинции.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации с талибами.

На сложившийся кризис отреагировал президент России Владимир Путин. Он обещал помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна тоже граничит с Афганистаном.

В Туркменистане стягивали танки, пушки и бронетранспортеры к границе с Афганистаном. На афганской территории были слышны звуки стрельбы и несколько мощных взрывов.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Теги: Иран, Афганистан, военные, боевики, пограничники, Талибан, талибы, Кабул, границы
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