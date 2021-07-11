Иран вернул в Кабул бежавших из Афганистана пограничников. Талибы захватили КПП на границе двух стран

О захвате КПП на границе Афганистана с Ираном боевиками движения "Талибан" сообщило 8 июля Associated Press со ссылкой на представителя афганских властей и местные СМИ.

Официальный представитель Афганистана заявил, что в четверг талибы взяли под контроль контрольно-пропускной пункт Ислам-Кала в западной провинции Герат. Представитель Талибана Забихулла Муджахид говорил, что талибов тепло встретили местные жители города.

Вынужденные бежать из Афганистана пограничники и таможенники были вооружены, они направились к участку иранской пограничной полиции, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

У них изъяли оружие и разместили на территории Ирана. Афганцев вернули в Кабул в соответствии с официальным запросом правительства Афганистана, сделанным по дипломатическим каналам.