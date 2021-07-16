В Афганистане погиб журналист Reuters. Он освещал бой талибов с правительственными войсками

Сиддики работал журналистом с начала этой недели в афганских спецподразделениях, базирующихся в южной провинции Кандагар. Вместе с высокопоставленным офицером афганских сил безопасности журналист попал под перекрестный огонь во время боя правительственных войск с талибами за рыночную площадь в пограничном городе Спин-Болдак.

Президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор агентства Алессандр Галлони заявил о срочном запросе дополнительной информации о смерти репортера, они работают с местными властями.

Danish Siddiqui covered war zones and crises from Iraq to Hong Kong to Nepal. He was killed on Friday covering Afghan-Taliban clashes near the Pakistan border. Here is some of the Pulitzer Prize-winning photographer's best work from the past decade: https://t.co/HnoHFKTyFS pic.twitter.com/Asz4vVFMnh — Reuters Pictures (@reuterspictures) July 16, 2021

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики. Он выразил соболезнования семье журналиста.

Сиддики сообщал Reuters о ранении осколком в руку, когда писал о столкновении, ему оказали медицинскую помощь. Журналист разговаривал с местными торговцами, в это время талибы возобновили наступление, сказал афганский командующий.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что талибы не знали о том, что с этого места журналист вел репортаж. Обстоятельства смерти Сиддики ему неизвестны.