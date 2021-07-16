ГОРДОН
 
 
МИР

В Афганистане погиб журналист Reuters. Он освещал бой талибов с правительственными войсками

Сиддики получил Пулитцеровскую премию
Сиддики получил Пулитцеровскую премию
Фото: Danish Siddiqui / Twitter

Датский журналист агентства Reuters Даниш Сиддики 16 июля погиб при освещении боев между афганскими силами безопасности и боевиками "Талибан" возле пограничного перехода на границе с Пакистаном. Об этом рассказал афганский командующий, пишет Reuters.

Сиддики работал журналистом с начала этой недели в афганских спецподразделениях, базирующихся в южной провинции Кандагар. Вместе с высокопоставленным офицером афганских сил безопасности журналист попал под перекрестный огонь во время боя правительственных войск с талибами за рыночную площадь в пограничном городе Спин-Болдак.

Президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор агентства Алессандр Галлони заявил о срочном запросе дополнительной информации о смерти репортера, они работают с местными властями.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики. Он выразил соболезнования семье журналиста.

Сиддики сообщал Reuters о ранении осколком в руку, когда писал о столкновении, ему оказали медицинскую помощь. Журналист  разговаривал с местными торговцами, в это время талибы возобновили наступление, сказал афганский командующий.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что талибы не знали о том, что с этого места журналист вел репортаж. Обстоятельства смерти Сиддики ему неизвестны.

Контекст:

Журналист Сиддики получил в 2018 году Пулитцеровскую премию за фотографии беженцев мусульман-рохинджа в Мьянме. силы безопасности страны. В Reuters он работал с 2010 года. Сиддики освещал войны в Ираке, протесты в Гонконге, землетрясения в Непале и последствия эпидемии коронавируса в Индии.

В Афганистане с 2018 по 2021 год убили 33 журналиста, сообщило агентство со ссылкой на отчет ООН в этом году.

Боевики "Талибана" захватили в среду второй по величине переход на границе с Пакистаном, отметило Reuters. Захват КПП талибами подтвердили пакистанские чиновники, сообщила "Русская служба ВВС". Журналистов со стороны Пакистана не подпускали к пограничному переходу. 

Агентство AFP со ссылкой на местных жителей писало, что Спин-Болдак перешел под контроль талибов. Министерство внутренних дел Афганистана отрицало захват пограничного пункта, утверждая, что атаку боевиков отбили.

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивали соседние Узбекистан и Туркменистан.

Кроме этого, талибы захватили один из КПП на границе Афганистана с Ираном. Некоторые афганские пограничники и таможенники вынужденно бежали в Иран, но их вернули на самолете в Кабул.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Теги: Пакистан, Афганистан, смерть, граница, Талибан, талибы, журналисты, чиновники, Ашраф Гани, Reuters
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS