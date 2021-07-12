В минобороны Австралии сообщили о выводе всех своих военных из Афганистана

По его словам, в последнее время число австралийских военнослужащих в Афганистане сократилось с 1500 до 80, а теперь их полностью вывели из азиатского государства, и "кампания подошла к концу".
Даттон отметил, что за 20 лет миссии в Афганистане службу там прошли 39 тыс. австралийских военнослужащих, 41 из них погиб.
Вывод военнослужащих Австралии из Афганистана произошел ранее установленного на сентябрь крайнего срока, подчеркнул министр.
"Настало подходящее время для вывода этих сил, но это не значит, что мы не будем участвовать в кампаниях с США", – объяснил Даттон.
Правительство Австралии отправило военный контингент в Афганистан осенью 2001 года, после терактов в Нью-Йорке (США). В Афганистане австралийские военнослужащие находились вместе с американскими.
США своих военных намерены вывести из Афганистана до сентября.
На фоне новостей о выводе американского контингента "Талибан" начал наступление и захватил новые территории Афганистана.
Украина также вывела свой военный контингент из Афганистана.