В минобороны Австралии сообщили о выводе всех своих военных из Афганистана

Австралийские военные присутствовали в Афганистане с 2001 года Фото: ЕРА

По его словам, в последнее время число австралийских военнослужащих в Афганистане сократилось с 1500 до 80, а теперь их полностью вывели из азиатского государства, и "кампания подошла к концу".

Даттон отметил, что за 20 лет миссии в Афганистане службу там прошли 39 тыс. австралийских военнослужащих, 41 из них погиб.

Вывод военнослужащих Австралии из Афганистана произошел ранее установленного на сентябрь крайнего срока, подчеркнул министр.

"Настало подходящее время для вывода этих сил, но это не значит, что мы не будем участвовать в кампаниях с США", – объяснил Даттон.