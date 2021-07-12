Российских дипломатов эвакуировали из Афганистана

По его словам Хайратон находится в "подвешенном состоянии", из-за этого решили не рисковать безопасностью сотрудников дипмиссии.

Боевики движения "Талибан" 11 июля совершили нападение на пограничный город Хайратон на севере Афганистана.

Хайратон является ключевым приграничным городом, который соединяет Афганистан с Узбекистаном, и считается главными торговыми воротами в Среднюю Азию.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.