Россия перебросила танки на границу Таджикистана с Афганистаном

Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5-го по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон Фото: depositphotos.com

"Экипажи танков Т-72 отработали преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации противника. По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин", – отметили в министерстве.

Российские военнослужащие на границе разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

В минобороны РФ сообщили, что Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5-го по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон.

В комментарии ТАСС представители Центрального военного округа РФ уточнили, что на границу с Афганистаном переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько военных примет участие в учениях, не сообщается.