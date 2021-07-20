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Россия перебросила танки на границу Таджикистана с Афганистаном

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Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5-го по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон
Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5-го по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон
Фото: depositphotos.com

Российские танкисты 201-й военной базы, которая дислоцируется в Таджикистане, совершили 200-километровый бросок с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-72 отработали преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации противника. По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин", – отметили в министерстве.

Российские военнослужащие на границе разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

В минобороны РФ сообщили, что Россия, Узбекистан и Таджикистан с 5-го по 10 августа проведут совместные учения на полигоне Харб-Майдон.

В комментарии ТАСС представители Центрального военного округа РФ уточнили, что на границу с Афганистаном переброшено около 50 единиц военной техники. Сколько военных примет участие в учениях, не сообщается.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивают соседние Узбекистан и Туркменистан.

Теги: Россия, Афганистан, военные, танки, военные учения, Таджикистан, полигон, Талибан, талибы, учения, военнослужащий
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