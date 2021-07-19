Правительство Афганистана и группировка "Талибан" завершили переговоры в Катаре

В совместном заявлении отмечается, что афганское правительство и талибы согласились беречь гражданскую инфраструктуру страны, предотвращать жертвы среди мирного населения и сотрудничать в вопросе гуманитарной помощи населению.

Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде отметил, что "решительно выступает" за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране, сообщил телеканал Al Jazeera.

Контекст:

Переговоры в Катаре прошли на фоне активизации талибов в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post пишет, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

Правительственные войска в некоторых случаях отступают под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы после обострения ситуации в Афганистане. Войска к границам также стягивали соседние Узбекистан и Туркменистан.

Кроме этого, талибы захватили один из КПП на границе Афганистана с Ираном. Некоторые афганские пограничники и таможенники вынужденно бежали в Иран, но их вернули на самолете в Кабул.

В самом Афганистане несколько дней шли бои правительственных войск и талибов за крупный город Кандагар. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.