ГОРДОН
 
 
МИР

Правительство Афганистана предложило талибам "долю во власти" – Al Jazeera

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы взяли под контроль столицу провинции Газни
Талибы взяли под контроль столицу провинции Газни
Фото: ЕРА

Афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" "долю во власти" для прекращения увеличения насилия. Об этом сказал телеканалу Al Jazeera 12 августа источник в правительстве страны.

Собеседник уточнил, что такое предложение было передано через Катар. В этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщил Al Jazeera. 

Телеканал также сообщил, что талибы взяли под контроль Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км к юго-западу от Кабула. Газни стала 10-й столицей, которую захватили боевики.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган  столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак  столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль –  столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения "Талибан" контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

Теги: Афганистан, захват, переговоры, боевики, Катар, Талибан, талибы, Кабул, насилие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
Зета-Джонс в бикини "смешно и прикольно" покрутила бедрами перед камерой
Зета-Джонс в бикини "смешно и прикольно" покрутила бедрами перед камерой
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Комаров рассказал, что у него из номера в отеле "вид на обогащенную руду"
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
Жены британских принцев Уильяма и Гарри никогда так не ладили, как сейчас – СМИ
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
  Голкипер "Шахтера" Пятов снялся в короткометражке "Метинвеста"
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
30-летний сын Орбакайте во время отдыха на Кипре спрыгнул с обрыва
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
  Зарицкая рассказала, из-за чего испортились отношения с матерью и почему ее родители не общаются друг с другом
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
"Брось курить, королева!" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась с бокалом и сигаретой
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
Instagram заблокировал постер к фильму Альмодовара, изображающий женский сосок во время лактации. Фото
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
  Санина сравнила процесс добычи руды и создание музыкального хита: Очень похожи
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
Как побороть бессонницу: простые и эффективные советы
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
"Дзен-практика по-украински". Вареники с черной смородиной. Простой рецепт от Клопотенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
  "Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Перебор", "Красотка без комплексов". Maruv в секси-образе представила трек со словами "Я даю только по любви"
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS