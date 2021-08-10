В ООН призвали стороны конфликта в Афганистане к прекращению огня

Гриффитс: Необходимо прекратить боевые действия по всей стране, которые унесли жизни более 40 тыс. человек с 2009 года Фото: EPA

"Я чрезвычайно обеспокоен ухудшением ситуации в Афганистане, где более тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных нападений на мирных жителей в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат только за последний месяц. Афганские дети, женщины и мужчины ежедневно страдают и вынуждены жить в условиях насилия, страха и отсутствия безопасности. Существуют серьезные опасения по поводу выживания женщин и основных прав человека. За 40 лет войны и вынужденного переселения, усугубленных климатическими потрясениями и COVID-19, почти половина населения Афганистана нуждается в экстренной помощи", – заявил он.

Гриффитс отметил, что присоединяется к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности ООН "в решительном осуждении нападений на гражданских лиц" и повторяет призывы к прекращению огня.

"Необходимо прекратить боевые действия по всей стране, которые унесли жизни более 40 тыс. человек с 2009 года, когда началась отчетность ООН. Люди достаточно пострадали. Гуманитарные организации полны решимости остаться и доставить помощь всем мирным жителям Афганистана. Они продолжают действовать нейтрально и беспристрастно, но нуждаются в беспрепятственном доступе и гарантиях того, что гуманитарные работники могут беспрепятственно предоставлять помощь и услуги", – заявил он.

Координатор считает, что "безопасное, надежное и устойчивое будущее в Афганистане может быть достигнуто только путем успешных мирных переговоров".