В ООН призвали стороны конфликта в Афганистане к прекращению огня

"Я чрезвычайно обеспокоен ухудшением ситуации в Афганистане, где более тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных нападений на мирных жителей в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат только за последний месяц. Афганские дети, женщины и мужчины ежедневно страдают и вынуждены жить в условиях насилия, страха и отсутствия безопасности. Существуют серьезные опасения по поводу выживания женщин и основных прав человека. За 40 лет войны и вынужденного переселения, усугубленных климатическими потрясениями и COVID-19, почти половина населения Афганистана нуждается в экстренной помощи", – заявил он.
Гриффитс отметил, что присоединяется к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности ООН "в решительном осуждении нападений на гражданских лиц" и повторяет призывы к прекращению огня.
"Необходимо прекратить боевые действия по всей стране, которые унесли жизни более 40 тыс. человек с 2009 года, когда началась отчетность ООН. Люди достаточно пострадали. Гуманитарные организации полны решимости остаться и доставить помощь всем мирным жителям Афганистана. Они продолжают действовать нейтрально и беспристрастно, но нуждаются в беспрепятственном доступе и гарантиях того, что гуманитарные работники могут беспрепятственно предоставлять помощь и услуги", – заявил он.
Координатор считает, что "безопасное, надежное и устойчивое будущее в Афганистане может быть достигнуто только путем успешных мирных переговоров".
За последние несколько дней талибы захватили как минимум шесть столиц афганских провинций. TOLOnews 10 августа сообщило о захвате боевиками города Айбак – столицы провинции Саманган на севере страны. Также талибы захватили город Сари-Пуль – столицу одноименной провинции.
8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.
6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.
The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.
К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.