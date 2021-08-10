Наступление талибов в Афганистане. За три дня в стране погибли почти 30 детей – ООН

"В ЮНИСЕФ потрясены стремительной эскалацией серьезных нарушений прав детей в Афганистане. За последние 72 часа в провинции Кандагар 20 детей были убиты и 130 получили ранения. Два ребенка погибли и трое получили ранения в провинции Хост. А в провинции Пактия пять детей были убиты и трое ранены", – сказано в заявлении.

Такие данные свидетельствуют о жестоком характере и масштабах насилия в Афганистане, подчеркнули в фонде.

ЮНИСЕФ выразил обеспокоенность сообщениями о том, что вооруженные группы привлекают детей к участию в конфликте.

"Дети не должны расплачиваться за этот обостряющийся конфликт своим детством. Лишь полное прекращение боевых действий может защитить афганских детей. Конфликт ставит под угрозу их будущее", – заявил де Лис.

Афганистан долгое время был одним из худших мест в мире для детей, но за последние недели все стало гораздо хуже, заявила представитель ЮНИСЕФ в Афганистане Саманта Морт в комментарии "ВВС News Україна".

Афганские дети погибают и получают ранения от перекрестного огня и из-за минирования дорог, отметила Морт.