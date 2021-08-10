В Пентагоне обеспокоены ситуацией в Афганистане, которая "явно движется не в правильном направлении"

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин "разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в области безопасности в Афганистане, которая явно движется не в правильном направлении".

"И он по-прежнему считает, что у афганских сил есть возможности, у них есть потенциал, чтобы иметь большое влияние на поле боя. Он заявлял, что мы продолжим поддерживать их авторитетом, где и когда это возможно, понимая, что это не всегда будет осуществимо. Но где и когда это возможно, мы продолжим поддерживать их, например, авиаударами. [...] У них есть современные ВВС – кстати, ВВС, в которые мы продолжаем вносить свой вклад и улучшать. У них есть современное вооружение, у них есть организационная структура. У них много преимуществ, которых нет у "Талибана". У "Талибана" нет ВВС, у "Талибана" нет воздушного пространства, у них [афганских военных] много преимуществ. Теперь они должны использовать эти преимущества. Они должны проявить это лидерство. И это должно происходить как с политической, так и с военной стороны", – заявил Кирби.