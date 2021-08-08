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В Афганистане "Талибан" захватил третью столицу провинции за три дня

Правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в ряде городов продолжаются бои
Правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в ряде городов продолжаются бои
Фото: EPA

В Афганистане движение "Талибан" захватило город Кундуз – столицу одноименной провинции в Афганистане. Об этом 8 августа сообщает Al Jazeera. Это уже третья столица за последние трое суток, захваченная талибами.

"Талибан" заявил, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и городскую тюрьму. Местные источники и журналисты в Кундузе подтвердили агентству эту информацию.

По словам Амруддина Вали, члена ассамблеи провинции Кундуз, ожесточенные столкновения начались днем 7 августа. По состоянию на сегодняшний день все госучреждения контролируются талибами, только армейская база и аэропорт находятся в ведении [афганских сил безопасности] ANDSF, откуда они оказывают сопротивление талибам.

Отмечается, что талибы уже захватывали Кундуз в 2015-м и 2016 годах, однако афганские военные смогли освободить город от боевиков.

Представители здравоохранения в Кундузе заявили, что в ходе боев погибли 14 человек, в том числе женщины и дети, и более 30 раненых были доставлены в больницу.

При этом заместитель пресс-секретаря минобороны Афганистана Фавад Аман в своем Twitter утверждает, что афганский спецназ продолжает сражение в Кундузе и намерен очистить город от боевиков. 

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

По данным СМИ, правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в Герате, Кандагаре и Лашкаргахе продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, в минобороны Афганистана заявляют, что 7 августа более 200 представителей движения "Талибан" были убиты в результате авиаудара по их укрытиям в городе Шеберган.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War JournalГород является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Власти Афганистана и представители "Талибана" в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

Теги: Афганистан, захват, спецназ, боевики, раненые, Талибан, талибы
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