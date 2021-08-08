При авиаударе в Афганистане погибло более 200 талибов

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США Фото: EPA

"В результате авиаударов было уничтожено большое количество их оружия, боеприпасов и более 100 единиц техники", – написал он.

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes. — Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.