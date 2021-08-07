Талибы захватили вторую столицу провинции Афганистана и выпустили из тюрьмы заключенных

В минобороны Афганистана уверены, что Шеберган скоро освободят от талибов Фото: ЕРА

Шеберган считается оплотом бывшего вице-президента Афганистана и военачальника Абдул-Рашида Дустума, сторонники которого ведут борьбу с повстанцами.

Глава районного совета Бабур Эщи сообщил BBC, что боевики контролируют весь город, кроме армейской базы. Там все еще продолжаются бои. В город приехали 150 человек, чтобы помочь афганским силам.

Представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман сказал, что правительственные войска находятся в большей части Шебергана, в том числе в аэропорту. Аман уверен в скором освобождении города от талибов. По его словам, правительственные войска отступили, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских.

Представители "Талибана" заявили о захвате тюрьмы в Шебергане и освобождении заключенных.

Это вторая столица региона, которую талибы взяли под свой контроль. 6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана.

ВВС сообщила, что на этой неделе в столице Афганистана Кабуле талибы застрелили бывшего пресс-секретаря президента Ашрафа Гани и взорвали дом исполняющего обязанности министра обороны. В последние недели талибы захватили ключевые пункты пересечения границы с соседними странами, в частности с Пакистаном.