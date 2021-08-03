В правительственном квартале Кабула прогремел мощный взрыв

По сведениям агентства, после взрыва последовала прерывистая стрельба. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что причиной взрыва стала заложенная в автомобиль бомба. Предполагаемой целью была резиденция члена парламента, сказал собеседник.

Афганский портал TOLOnews пишет, что взрыв произошел в центре Кабула около 20.00 по местному времени.

В больнице скорой помощи Кабула сообщили о ранении шестерых человек. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.