В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

Глава информцентра был убит через несколько дней после того, как талибы предупредили, что атакуют топ-чиновников государственной администрации в качестве возмездия за усиление авиаударов. Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид направил СМИ сообщение, в котором говорилось, что Менапал был убит в результате спецоперации моджахедов.
#UPDATE The Taliban shot dead the head of the Afghan government's media information centre Friday near a mosque in the capital, days after warning they would target senior administration figures in retaliation for increased air strikeshttps://t.co/dRwpGulxtp— AFP News Agency (@AFP) August 6, 2021
Агентство отмечает, что Менапал был популярен в медиасообществе Кабула и известен тем, что осуждал "Талибан" в социальных сетях.
Афганский телеканал TOLO News опубликовал видео автомобиля, в котором во время нападения находился медиачиновник. Машина изрешечена пулями, внутри салона и рядом с ним видна кровь.
Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.— TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021
Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.
The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.
К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.
6-го и 7 августа талибы взяли под контроль две столицы провинций Афганистана – Нимроз и Шеберган.
Власти Афганистана и представители "Талибана" в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.