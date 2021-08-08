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В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

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"Талибан" заявил, что чиновник был убит в результате спецоперации моджахедов
"Талибан" заявил, что чиновник был убит в результате спецоперации моджахедов
Фото: EPA

В Кабуле в пятницу, 6 августа, был убит глава информационного центра СМИ правительства Афганистана Дава Кхан Менапал. Ответственность за его смерть взяло на себя движение "Талибан". Об этом сообщило агентство АFP.

Глава информцентра был убит через несколько дней после того, как талибы предупредили, что атакуют топ-чиновников государственной администрации в качестве возмездия за усиление авиаударов. Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид направил СМИ сообщение, в котором говорилось, что Менапал был убит в результате спецоперации моджахедов. 

Агентство отмечает, что Менапал был популярен в медиасообществе Кабула и известен тем, что осуждал "Талибан" в социальных сетях.

Афганский телеканал TOLO News опубликовал видео автомобиля, в котором во время нападения находился медиачиновник. Машина изрешечена пулями, внутри салона и рядом с ним видна кровь.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, добавил Long War JournalГород является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

6-го и 7 августа талибы взяли под контроль две столицы провинций Афганистана – Нимроз и Шеберган.

Власти Афганистана и представители "Талибана" в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

Теги: Афганистан, убийство, нападение, боевики, Талибан, талибы, Кабул, авиаудар
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