В Кабуле убит глава пресс-службы афганского правительства

"Талибан" заявил, что чиновник был убит в результате спецоперации моджахедов Фото: EPA

Глава информцентра был убит через несколько дней после того, как талибы предупредили, что атакуют топ-чиновников государственной администрации в качестве возмездия за усиление авиаударов. Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид направил СМИ сообщение, в котором говорилось, что Менапал был убит в результате спецоперации моджахедов.

#UPDATE The Taliban shot dead the head of the Afghan government's media information centre Friday near a mosque in the capital, days after warning they would target senior administration figures in retaliation for increased air strikeshttps://t.co/dRwpGulxtp — AFP News Agency (@AFP) August 6, 2021

Агентство отмечает, что Менапал был популярен в медиасообществе Кабула и известен тем, что осуждал "Талибан" в социальных сетях.

Афганский телеканал TOLO News опубликовал видео автомобиля, в котором во время нападения находился медиачиновник. Машина изрешечена пулями, внутри салона и рядом с ним видна кровь.