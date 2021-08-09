Талибы заявили о захвате еще одной столицы провинции в Афганистане

За последние дни талибы захватили как минимум три столицы афганских провинций Фото: ЕРА

Поздно вечером столицу провинции Тахар захватили вместе со всеми ее объектами – резиденцией губернатора, штабом полиции, разведывательным центром, тюрьмой и всеми государственными учреждениями, отметил Моджахед.

За последние несколько дней талибы захватили как минимум три столицы афганских провинций. В частности, 8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столице одноименной провинции в Афганистане.

6 августа боевики вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

По данным СМИ, правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в Герате, Кандагаре и Лашкаргахе продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, в минобороны Афганистана заявляют, что 7 августа более 200 представителей движения "Талибан" были убиты в результате авиаудара по их укрытиям в городе Шеберган.