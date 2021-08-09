Байден не собирается менять планы по выводу войск из Афганистана из-за наступления талибов – The New York Times

В воскресенье, 8 августа, Байдена ознакомили с происходящим в Афганистане. Его помощники поддерживали связь с американским посольством в Кабуле, а высокопоставленные чиновники в Пентагоне совершили ряд телефонных звонков по поводу продвижения талибов, сказал собеседник газеты.
Байден не собирается менять курс по выводу войск, стратегия Белого дома осталась неизменной, отметил чиновник.
По его словам, минобороны США готово предоставить ресурсы, если в них возникнет потребность.
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.
The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.
К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.
Власти Афганистана и представители "Талибана" в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.
6 августа талибы вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.
8 августа талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар, городе Талукан рядом с Таджикистаном. В этот же день стало известно о захвате города Кундуз – столице одноименной провинции в Афганистане.
По данным СМИ, правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в Герате, Кандагаре и Лашкаргахе продолжаются ожесточенные бои.