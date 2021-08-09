Байден не собирается менять планы по выводу войск из Афганистана из-за наступления талибов – The New York Times

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на 15 июля 18 провинций Афганистана находились под прямой угрозой попадания под контроль талибов.

The Washington Post в конце июня писал, что, по оценкам экспертов, "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170.

К 22 июля боевики взяли в осаду город Кандагар, сообщал Long War Journal. Город является четвертым по численности населения, в нем проживает около 511 тыс. человек.

Власти Афганистана и представители "Талибана" в июле собирались на двухдневные переговоры в Дохе (Катар). Главарь "Талибана" Хайбатулла Ахундзаде утверждал, что решительно выступает за политическое урегулирование конфликта в Афганистане, несмотря на начало широкомасштабного наступления группировки по всей стране.

6 августа талибы вошли в город Зарандж, столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган, столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар, городе Талукан рядом с Таджикистаном. В этот же день стало известно о захвате города Кундуз – столице одноименной провинции в Афганистане.

По данным СМИ, правительственным силам Афганистана удалось частично вернуть контроль над городом Герат, в Герате, Кандагаре и Лашкаргахе продолжаются ожесточенные бои.