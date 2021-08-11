Талибы контролируют 65% территории Афганистана и столицы восьми провинций – СМИ

Афганские силы безопасности отступают под натиском боевиков в сторону пустыни Келаги, где находится крупная армейская база. Вечером 10 августа талибы захватили город Пули-Хумри, столицу северной провинции Баглан.
Пули-Хумри стал седьмой столицей региона, перешедшей под контроль исламистских боевиков примерно за неделю. Боевики "Талибана" угрожают захватить столицы 11 провинций и стремятся лишить Кабул его традиционной поддержки со стороны национальных сил на севере, объяснил чиновник.
Глава афганского управления по чрезвычайным ситуациям Гулам Бахауддин Джайлани сообщил Reuters, что боевые действия продолжаются в 25 из 34 провинций. При этом 60 тыс. семей были вынуждены искать убежище за последние два месяца.
Телеканал Al Jazeera сообщил, что талибы захватили столицы восьми из 34 провинций Афганистана меньше чем за неделю. В частности, боевики установили контроль над Фарахом, городом в западной части страны и центром одноименной провинции.
TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль – столицу одноименной провинции.
8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.
6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана.