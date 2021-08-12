Талибы объявили о захвате Кандагара

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США Фото: EPA

"Кандагар взят под контроль. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал он.

Талибан 12 августа захватил город Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км к юго-западу от Кабула. Газни стала 10-й столицей, которую захватили боевики. Телеканал CNN отметил, что Газни – стратегически важный город на пути к Кабулу. Столица Афганистана находится в осаде и практически отрезана от остальной страны.

Афганское правительство предложило представителям "Талибана" "долю во власти" для прекращения увеличения насилия, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в правительстве.

Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году, тогда мулла Накибулла сдал город без боя. Кандагар был фактически столицей Исламского Эмирата Афганистан, шариатского государства, существовавшего с 1996-го по 2001 год, отметил "Коммерсантъ".