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Талибы объявили о захвате Кандагара

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Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США
Фото: EPA

Группировка "Талибан" 12 августа заявила о взятии под контроль второго по величине города Афганистана Кандагара. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид.

"Кандагар взят под контроль. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал он.

Талибан 12 августа захватил город Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км к юго-западу от Кабула. Газни стала 10-й столицей, которую захватили боевики. Телеканал CNN отметил, что Газни – стратегически важный город на пути к Кабулу. Столица Афганистана находится в осаде и практически отрезана от остальной страны.

Афганское правительство предложило представителям "Талибана" "долю во власти" для прекращения увеличения насилия, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в правительстве.

Последний раз талибы захватывали Кандагар в 1994 году, тогда мулла Накибулла сдал город без боя. Кандагар был фактически столицей Исламского Эмирата Афганистан, шариатского государства, существовавшего с 1996-го по 2001 год, отметил "Коммерсантъ".

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган  столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о  захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак  столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль  столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения "Талибан" контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

Теги: Афганистан, правительство, боевики, Талибан, талибы, Кабул, Кандагар
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