"Талибан" захватил третий по величине город Афганистана Герат

"Захвачен Герат, самая большая и самая стратегическая провинция в западной части страны. [...] Многие объекты провинции перешли под контроль моджахедов. Солдаты сложили оружие и присоединились к моджахедам. Сдача войск продолжается", – написал он.
# * :— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021
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Присутствие в Герате талибов подтверждает Al Jazeera. Телеканал отмечает, что представители "Талибана" видны в центре города.
12 августа талибы захватили ряд крупных афганских городов, в том числе второй по величине Кандагар и Газни, столицу провинции Газни.
Талибы активизировались в Афганистане после начала вывода войск США. Один из руководителей политического офиса движения "Талибан" в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана.
6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.
8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.
TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль – столицу одноименной провинции.
По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения "Талибан" контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.