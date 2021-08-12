"Талибан" захватил третий по величине город Афганистана Герат

За день талибы взяли под контроль несколько крупных городов Афганистана Фото: ЕРА

"Захвачен Герат, самая большая и самая стратегическая провинция в западной части страны. [...] Многие объекты провинции перешли под контроль моджахедов. Солдаты сложили оружие и присоединились к моджахедам. Сдача войск продолжается", – написал он.

Присутствие в Герате талибов подтверждает Al Jazeera. Телеканал отмечает, что представители "Талибана" видны в центре города.

12 августа талибы захватили ряд крупных афганских городов, в том числе второй по величине Кандагар и Газни, столицу провинции Газни.