Посольство США в Афганистане призвало своих граждан покинуть исламскую республику

"Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что "в связи с условиями безопасности и сокращением штата персонала возможность посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничена даже в районе Кабула".

Контекст:

После начала вывода войск США из Афганистана в стране активизировались представители группировки "Талибан". Один из руководителей политического офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар 9 июля сказал, что талибы контролируют уже 85% территории Афганистана.

6 августа боевики вошли в город Зарандж – столицу провинции Нимроз на границе с Пакистаном. Представитель полиции заявил, что Нимроз перешел под контроль талибов из-за отсутствия подкрепления от правительства Афганистана. 7 августа талибы заявили о взятии под контроль города Шеберган – столицы северной афганской провинции Джаузджан.

8 августа стало известно о захвате талибами города Кундуз – столицы одноименной провинции в Афганистане. В этот же день талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Тахар – города Талукан рядом с Таджикистаном.

TOLOnews 10 августа сообщил, что талибы захватили город Айбак – столицу провинции Саманган на севере страны, а также Сари-Пуль – столицу одноименной провинции.

По данным властей Евросоюза, по состоянию на 10 августа боевики движения "Талибан" контролировали 65% территории Афганистана. В этот день вечером талибы захватили город Пули-Хумри – столицу северной провинции Баглан.

12 августа талибы захватили город Газни, столицу одноименной провинции, которая расположена примерно в 130 км к юго-западу от Кабула. В четверг группировка заявила о взятии под контроль второго по величине города Афганистана Кандагара.

Афганское правительство предложило представителям "Талибана" "долю во власти" для прекращения увеличения насилия, сообщил телеканалу Al Jazeera источник в правительстве.