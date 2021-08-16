"Ситуация превратилась в хаос". В аэропорту Кабула отменили коммерческие рейсы, у взлетной полосы – толпы желающих улететь. Видео

Граждан призывают избегать мест массового скопления людей в аэропорту.

All commercial flights are suspended at Hamid Karzai International Airport in Kabul, a statement reads.



The statement calls on the people to avoid crowds at the airport. pic.twitter.com/qKwM8mFgQ1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

По данным Reuters, аэропортом пользуются только военные самолеты.

All commercial flights suspended from Kabul airport, only military aircraft allowed to operate, says NATO official pic.twitter.com/03g6nFk30x — Reuters (@Reuters) August 15, 2021

Очевидцы рассказали "Русской службе ВВС", что в аэропорту начались паника и хаос после того, как по залу вылетов "разнесся слух, что для чиновников и политиков, приехавших в аэропорт, тайно печатают посадочные талоны".

"Мы ждали почти восемь часов, а потом сотрудники аэропорта начали уходить – сначала из-за своих мест за стойкой регистрации, потом из-за стоек миграционного и паспортного контроля... Из-за расползающихся слухов ситуация превратилась в хаос", – рассказал собеседник СМИ.

По его словам часть желающих покинуть страну уехала из аэропорта, а часть – побежала к посадочным гейтам.

"Люди были в отчаянии; кто-то бежал к аэропорту, кто-то от него. Охрана аэропорта начала отпугивать людей выстрелами в воздух", – рассказал мужчина. Он отметил, что видел множество людей, сидящих под крыльями самолета возле взлетной полосы в надежде, что смогут сесть на него.

WATCH: Video shows crowded #Kabul International Airport as #Taliban takes over Afghanistan. pic.twitter.com/AJljDhjqB5 — The Washington Voice (@WashingtonVoice) August 15, 2021

Хаос в аэропорту продолжился у на утро 16 августа, сообщил в Twitter журналист Ахмер Кхан. Вылететь из Афганистана, по его оценкам, пытаются сотни людей.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Видео происходящего в аэропорту публикуют и другие пользователи Twitter.