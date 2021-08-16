Около 70 стран, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана

Совместное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"Афганцы и граждане других стран, желающие покинуть страну, должны иметь возможность сделать это. Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, должно сохраняться спокойствие", – подчеркивается в документе.

Авторы заявления обращают внимание, что лица, которые занимают позиции власти в Афганистане, ответственны за защиту жизни и имущества людей, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка в стране.

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Мы, международное сообщество, готовы оказать ему помощь", – подчеркивается в заявлении.

Среди подписантов: США, Канада, Великобритания, Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония, а также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина уже эвакуировала около 80 человек из Афганистана. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации.