Главы ООН и ВОЗ выразили обеспокоенность из-за женщин в Афганистане

"Конфликт вынуждает сотни тысяч людей покидать свои дома. Продолжают поступать сообщения о серьезных нарушениях прав человека в общинах, пострадавших от боевых действий. [...] Генеральный секретарь особенно обеспокоен будущим женщин и девочек, их права, завоеванные с таким трудом, должны быть защищены", – заявил он.

Гутерриш призвал стороны конфликта в Афганистане "обеспечить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ для своевременного оказания жизненно-важной помощи".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также упомянул женщин Афганистана в своем твите за 15 августа.

"По мере развития в Афганистане событий, вызывающих глубокую обеспокоенность, здоровье и благополучие афганских мирных жителей, особенно женщин и девочек, приобретают первостепенное значение", – написал он.