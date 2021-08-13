Глава Минобороны Великобритании назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана, соглашение с "Талибаном" – "гнилое"

По мнению Уоллеса, соглашение, подписанное между США и группировкой "Талибан" в Катаре в 2020 году о выводе иностранных войск из Афганистана было "ошибкой". Глава Минобороны Великобритании назвал его "гнилым соглашением".

"Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого", – сказал Уоллес.

Так как США, которые возглавляли международную коалицию в Афганистане, приняли решение о выводе войск, то это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории исламской республики, должны были также уйти, добавил британский министр.

Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" вернется в Афганистан.

"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", – отметил глава Минобороны Соединенного Королевства.

Уоллес подтвердил, что Великобритания на время направит в Афганистан 600 военнослужащих для помощи в эвакуации британцев. Он подчеркнул, что это решение было принято "несколько месяцев назад", а не в последнюю минуту.