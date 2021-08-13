Глава Минобороны Великобритании назвал ошибкой вывод войск США из Афганистана, соглашение с "Талибаном" – "гнилое"

По мнению Уоллеса, соглашение, подписанное между США и группировкой "Талибан" в Катаре в 2020 году о выводе иностранных войск из Афганистана было "ошибкой". Глава Минобороны Великобритании назвал его "гнилым соглашением".
"Я чувствовал, что было ошибкой поступать таким образом. И что мы все, как международное сообщество, заплатим за последствия этого", – сказал Уоллес.
Так как США, которые возглавляли международную коалицию в Афганистане, приняли решение о выводе войск, то это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории исламской республики, должны были также уйти, добавил британский министр.
Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" вернется в Афганистан.
"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", – отметил глава Минобороны Соединенного Королевства.
Уоллес подтвердил, что Великобритания на время направит в Афганистан 600 военнослужащих для помощи в эвакуации британцев. Он подчеркнул, что это решение было принято "несколько месяцев назад", а не в последнюю минуту.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана.
За последнюю неделю талибы захватили 12 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).
В Минобороны Великобритании не исключили возвращение военных из стран Запада в Афганистан в случае усиления в исламской республике позиций "Аль-Каиды".