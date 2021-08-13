Талибы столкнутся с непризнанием и изоляцией, если силой захватят власть в Афганистане – Боррель

Он отметил, что Евросоюз намерен продолжать поддержку народа Афганистана.

"Однако поддержка будет оказываться при условии мирного и инклюзивного урегулирования и соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства. Крайне важно сохранить значительные успехи, достигнутые женщинами и девочками за последние два десятилетия, в том числе в отношении доступа к образованию. В противном случае, если власть будет захвачена силой и будет восстановлен Исламский Эмират, талибы столкнутся с непризнанием, изоляцией, отсутствием международной поддержки и перспективой продолжения конфликта и затяжной нестабильности в Афганистане", – подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии осудил продолжающееся наступление талибов. Оно прямо противоречит заявленной Талибаном приверженности урегулированию конфликта путем переговоров и мирному процессу в Дохе, добавил Боррель.

Он призвал талибов прекратить огонь, а власти Афганистана – "урегулировать политические разногласия, расширить представительство всех заинтересованных сторон и вести диалог с Талибаном с единых позиций".