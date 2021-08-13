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Талибы столкнутся с непризнанием и изоляцией, если силой захватят власть в Афганистане – Боррель

Боррель призвал талибов прекратить огонь
Боррель призвал талибов прекратить огонь
Фото: ЕРА

Европейский союз призывает талибов немедленно остановить наступление в Афганистане и возобновить мирные переговоры. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованного Европейской службой внешних связей 12 августа.

Он отметил, что Евросоюз намерен продолжать поддержку народа Афганистана. 

"Однако поддержка будет оказываться при условии мирного и инклюзивного урегулирования и соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства. Крайне важно сохранить значительные успехи, достигнутые женщинами и девочками за последние два десятилетия, в том числе в отношении доступа к образованию. В противном случае, если власть будет захвачена силой и будет восстановлен Исламский Эмират, талибы столкнутся с непризнанием, изоляцией, отсутствием международной поддержки и перспективой продолжения конфликта и затяжной нестабильности в Афганистане", – подчеркнул Боррель. 

Глава европейской дипломатии осудил продолжающееся наступление талибов. Оно прямо противоречит заявленной Талибаном приверженности урегулированию конфликта путем переговоров и мирному процессу в Дохе, добавил Боррель. 

Он призвал талибов прекратить огонь, а власти Афганистана – "урегулировать политические разногласия, расширить представительство всех заинтересованных сторон и вести диалог с Талибаном с единых позиций".

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана. 

За последнюю неделю талибы захватили 12 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат

Сейчас талибы находятся примерно в 130 км от столицы и крупнейшего города Афганистана Кабула. Однако неназванный американский военнослужащий сказал Reuters, что группировка может окружить Кабул за 30 дней, а в течение 90 дней захватить его. Об этом же сообщили источники газеты The Washington Post. По их данным, "Талибан" сможет захватить столицу Афганистана быстрее, чем ранее прогнозировали в Вашингтоне

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины призвал украинцев немедленно покинуть Афганистан, с таким же призывом к своим гражданам выступило посольство США. Соединенные Штаты и Великобритания эвакуируют своих граждан, Дания – афганцев, которые работали в Афганистане на ее правительство. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Афганистан, Талибан, талибы, Евросоюз, Жозеп Боррель, наступление талибов в Афганистане 2021
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