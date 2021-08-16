Бежавший из страны президент Афганистана прибыл в Узбекистан – СМИ

Собеседник издания рассказал, что самолет с Гани, его женой Рулой и двумя близкими помощниками президента вылетел из Кабула и прибыл в Узбекистан.

Изначально Гани якобы планировал лететь в Доху.

Подтверждений информации о его полете в Узбекистан пока нет.

Источник российского агентства "Интерфакс" в Узбекистане утверждает, что обращений с просьбой принять самолет с Гани Ташкент не получал.

15 августа СМИ сообщили, что Гани покинул Афганистан и подал в отставку. По имевшейся на тот момент информации, Гани вылетел в Таджикистан, откуда намеревался отправиться в третью страну.

Позже в этот день президент Афганистана подтвердил свою отправку из Кабула в связи с появлением в городе вооруженных талибов.