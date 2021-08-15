"Талибы не остановятся". Саакашвили считает ситуацию в Афганистане уроком о том, когда могут помочь США

"Еще 10 лет назад я говорил, что как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займут максимум несколько месяцев. Мои американские друзья уверяли меня, что нет – они очень хорошо укрепляют афганскую армию, дают ей много снаряжения и оборудования. Я же в свою очередь отвечал, что это не поможет, потому что у нее нет духа сопротивления и ни одна техника при таком не поможет. К сожалению, я оказался прав", – написал он.

Грузинско-украинский политик отметил, что "много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках".

"Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга. Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе", – объяснил Саакашвили.

Он считает, что если бы в 2008 году армия Грузии "героически не сопротивлялась" российским войскам, "американцы бы точно не послали свои силы".

"И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь", – заявил Саакашвили.