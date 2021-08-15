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В МИД России ситуацию в Афганистане назвали "историческим экспериментом Вашингтона"

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Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане
Фото: EPA

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что ситуация в Афганистане является результатом эксперимента. Об этом она 15 августа написала в Telegram.

По словам представителя МИД РФ, в стране "идет противостояние двух сил, обе из которых – результат мыслительного процесса США".

"С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", – заявила Захарова.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф. Талибы начали подходить к окрестностям Кабула. Глава министерства внутренних дел Афганистана Сатар Мирзаквал заявил, что "Талибану" мирно передадут столицу страны.

Теги: Россия, США, Афганистан, МИД России, Талибан, Мария Захарова, эксперимент, наступление талибов в Афганистане 2021
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