В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны зарегистрироваться или уехать

Специальный представитель США потребовал, чтобы талибы не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы американцы Фото: EPA

США эвакуировали из Кабула своих дипломатов на вертолете. В городе останется менее 50 сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов.

Специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад потребовал, чтобы талибы не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы граждане США. Об этом 15 августа сообщил телеканал CNN.

По словам представителя НАТО, сотрудников ЕС перевели в безопасное место в Кабуле. Власти Великобритании заявили, что работают над защитой своих граждан.

"Талибан" гарантировал безопасность посольства России в Кабуле, сообщило ТАСС.

Персоналу посольства США в Кабуле, по данным CNN, 13 августа поручили уничтожить секретные документы.

15 августа талибы начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений "брать его силой". Талибы контролируют все пограничные переходы, покинуть Афганистан теперь можно только из аэропорта Кабула. AP сообщало, что туда "стекаются все, кто может позволить себе купить билет на самолет".