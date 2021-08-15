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В "Талибане" заявили, что иностранцы в Кабуле должны зарегистрироваться или уехать

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Специальный представитель США потребовал, чтобы талибы не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы американцы
Специальный представитель США потребовал, чтобы талибы не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы американцы
Фото: EPA

Представители движения "Талибан", которые ждут мирной передачи власти, 15 августа заявили, что иностранцы в Кабуле должны уехать или зарегистрировать свое присутствие у администраторов группировки. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

США эвакуировали из Кабула своих дипломатов на вертолете. В городе останется менее 50 сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов.

Специальный представитель США в Афганистане Залмай Халилзад потребовал, чтобы талибы не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы граждане США. Об этом 15 августа сообщил телеканал CNN.

По словам представителя НАТО, сотрудников ЕС перевели в безопасное место в Кабуле. Власти Великобритании заявили, что работают над защитой своих граждан.

"Талибан" гарантировал безопасность посольства России в Кабуле, сообщило ТАСС.

Персоналу посольства США в Кабуле, по данным CNN, 13 августа поручили уничтожить секретные документы.

15 августа талибы начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений "брать его силой". Талибы контролируют все пограничные переходы, покинуть Афганистан теперь можно только из аэропорта Кабула. AP сообщало, что туда "стекаются все, кто может позволить себе купить билет на самолет".

Контекст:

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, заявив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

14 августа президент США Джо Байден заявил, что США направят в Афганистан 5 тыс. военных для безопасной эвакуации американского персонала и тех, кто им помогал. Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

Теги: США, Афганистан, посольство, военные, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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