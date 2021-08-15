Папа Франциск попросил помолиться, "чтобы шум оружия утих" и решения ситуации в Афганистане были найдены за столом переговоров

Понтифик, выступая в воскресенье, попросил помолиться, "чтобы шум оружия утих и решения были найдены за столом переговоров".

По его словам, только так пострадавшее население страны сможет вернуться в свои дома и "жить в мире и безопасности при полном взаимном уважении".

Контекст:

15 августа "Талибан" подошел к Кабулу. Министр внутренних дел страны заявил, что талибам мирно передадут город после того, как руководство движения приказало им не входить в столицу.

Агентство Associated Press со ссылкой на источник, который говорил на условиях анонимности, сообщило, что переговорщики "Талибана" направились в президентский дворец, чтобы обсудить передачу власти. По данным источников канала Al Arabiya, президент Афганистана Ашраф Гани может покинуть свой пост через несколько часов после вхождения в город представителей "Талибана".

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане. 15 августа стало известно, что талибы контролируют города Джелалабад и Мазари-Шариф.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".