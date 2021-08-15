Глава МВД Афганистана заявил, что Кабул мирно передадут "Талибану"

Талибы за короткое время смогли взять под контроль большую часть территории Афганистана Фото: EPA

"Афганскому народу не следует беспокоиться… На город не будет нападения и произойдет мирная передача власти переходному правительству", – сказал он.

Перед этим ряд агентств писали, что талибы начали входить в Кабул. Агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны писало, что талибы "прибывают со всех сторон".

Представитель "Талибана" Сухайль Шахин заявил ранее Al Jazeera, что талибы "ждут мирной передачи Кабула". Тогда, по его словам, они были в нескольких километрах от города.

Reuters отметило, что пока не было реакции на ситуацию от президента Афганистана Ашрафа Гани. Al Jazeera со ссылкой на источник сообщает, что он не покидал страну.

Reuters пишет, что сотрудников посольства США в Кабуле эвакуировали. Associated Press сообщает, что возле крыши посольства США можно было увидеть клубы дыма, поскольку дипломаты срочно уничтожили конфиденциальные документы, рассказали агентству два американских военных чиновника на условиях анонимности.

Ранее 15 августа сообщалось, что талибы начали подходить к окрестностям Кабула. Они заявляли, что у них нет намерений "брать его силой". Талибы контролируют все пограничные переходы, покинуть Афганистан теперь можно только из аэропорта Кабула. AP сообщало, что туда "стекаются все, кто может позволить купить билет на самолет".