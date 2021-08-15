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Байден объявил, что в Афганистане, где наступает "Талибан", развернут 5 тыс. американских военных

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Байден: Мы работаем над эвакуацией
Байден: Мы работаем над эвакуацией
Фото: ЕРА

В Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. Об этом 14 августа заявил глава Белого дома Джо Байден.

"На основе рекомендаций наших дипломатических, военных и разведывательных групп я санкционировал развертывание примерно 5 тыс. американских военнослужащих, чтобы обеспечить упорядоченное и безопасное сокращение американского персонала и другого союзного персонала, а также упорядоченную и безопасную эвакуацию афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергался особому риску в связи с наступлением талибов", – сказал он.

Президент США отметил, что он также приказал вооруженным силам и разведывательному сообществу обеспечить противостояние "будущим террористическим угрозам из Афганистана".

"Я поручил государственному секретарю [США Энтони Блинкену] поддержать президента [Ашрафа] Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования", – объяснил Байден.

По его словам, представителей "Талибана" предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, "будут встречены быстрыми и сильными" военными ударами США.

Байден также выразил сочувствие "храбрым афганским мужчинам и женщинам, которые сейчас находятся в опасности".

"Мы работаем над эвакуацией тысяч тех, кто помогал нашему делу и их семьям", – подчеркнул Байден.

Заявление главы Белого дома последовало на фоне наступления движения "Талибан", которое взяло под контроль большую часть территории Афганистана.

Associated Press сообщило, что 13 августа в Кабул уже прибыли 3 тыс. американских морпехов. Остальные ожидаются к 15 августа.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

По состоянию на 14 августа "Талибан" контролировал 21 столицу провинций из 34 в Афганистане.

Reuters писал, что "Талибан" находится в 70 км от столицы Афганистана Кабула.

Теги: США, Афганистан, Джо Байден, военные, эвакуация, Талибан, талибы, Энтони Блинкен, военнослужащий, дипломаты
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