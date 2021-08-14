В ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

Талибы захватили 18 из 34 столиц провинций менее чем за две недели Фото: ЕРА

"Афганистан выходит из-под контроля. Лишь за последний месяц более тысячи человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат. Бои между талибами и афганскими силами безопасности в городской среде причиняют огромный вред", – указал он.

Генсек ООН подчеркнул, что 240 тыс. людей вынуждены были покинуть свои дома, в стране гуманитарная ситуация ухудшается с каждым часом.

Гутерриш призвал стороны конфликта защитить местное население и прекратить бои в городах. При этом он сказал, что боевикам "Талибана" нужно немедленно прекратить наступление и сесть за стол переговоров.

Захват власти в Афганистане военным путем приведет лишь к продолжению гражданской войны или международной изоляции страны.