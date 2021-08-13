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В Пентагоне заявили, что США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

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Кирби рассчитывает, что до конца выходных большая часть из 3 тыс. военнослужащих США будет в Кабуле
Кирби рассчитывает, что до конца выходных большая часть из 3 тыс. военнослужащих США будет в Кабуле
Фото: EPA

Соединенные Штаты начали переброску дополнительных военнослужащих в Кабул для эвакуации американских дипломатов из Афганистана, она должна завершиться к концу недели. Об этом 13 августа на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Мероприятие транслировалось на странице ведомства в Facebook.

"Часть одного из пехотных батальонов корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных большая часть из 3 тыс. [военнослужащих] будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", – отметил он.

В то же время США готовы корректировать военное присутствие в Афганистане, это будет зависеть от обстановки, отметили в Пентагоне.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали "гнилым соглашением".

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

За последнюю неделю талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат

Телеканал  Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины призвал украинцев немедленно покинуть Афганистан, с таким же призывом к своим гражданам выступило посольство США. Соединенные Штаты и Великобритания эвакуируют своих граждан, Дания – афганцев, которые работали в Афганистане на ее правительство. 

Теги: США, Афганистан, Пентагон, эвакуация, Талибан, талибы, батальон, Кабул, Джон Кирби, военнослужащий, дипломаты, брифинг, войска
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