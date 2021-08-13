В Пентагоне заявили, что США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул

Кирби рассчитывает, что до конца выходных большая часть из 3 тыс. военнослужащих США будет в Кабуле Фото: EPA

"Часть одного из пехотных батальонов корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней. Я рассчитываю, что до конца выходных большая часть из 3 тыс. [военнослужащих] будет на месте. Возможно, не все, но основная часть", – отметил он.

В то же время США готовы корректировать военное присутствие в Афганистане, это будет зависеть от обстановки, отметили в Пентагоне.