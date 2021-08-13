"Талибан" захватил еще шесть столиц провинций в Афганистане и уже контролирует 18

Речь идет о провинциях Калат, Таринкот, Пулиалам, Феруз-Кох, Кала-э-Нау и Лашкар-Гах. На данный момент талибы контролируют 18 столиц провинций из 34 в Афганистане.

AP News написало, что "Талибан" завершил зачистку юга страны, "взяв четыре столицы провинций в молниеносном наступлении", что приблизило талибов к Кабулу.

Агентство отметило, что столица Афганистана пока не находится под прямой угрозой, однако "Талибан" сражался с правительственными войсками примерно в 80 км от Кабула.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа. На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана.

За последнюю неделю талибы захватили 12 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат.

Сейчас талибы находятся примерно в 130 км от столицы и крупнейшего города Афганистана Кабула. Однако неназванный американский военнослужащий сказал Reuters, что группировка может окружить Кабул за 30 дней, а в течение 90 дней захватить его. Об этом же сообщили источники газеты The Washington Post. По их данным, "Талибан" сможет захватить столицу Афганистана быстрее, чем ранее прогнозировали в Вашингтоне.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью МИД Украины призвал украинцев немедленно покинуть Афганистан, с таким же призывом к своим гражданам выступило посольство США. Соединенные Штаты и Великобритания эвакуируют своих граждан, Дания – афганцев, которые работали в Афганистане на ее правительство.