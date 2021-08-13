Гордон: Не исключено, что через несколько месяцев "Талибан" будет стоять у границ России

"Вы знаете, какая у России самая главная проблема сейчас? Афганистан и Пакистан. Мало кто понимает, что происходит сегодня. США совершили блестящий геополитический ход, уйдя из Афганистана", – считает Гордон.
По его мнению, под ударом сейчас находится пять стран в Центральной Азии, три из которых – Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан – имеют общую границу с Афганистаном.
"Представьте себе подбрюшье России: Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Пять бывших союзных республик являются подбрюшьем России, в котором Россия имеют свою и агентуру, и клиентуру, и сферы влияния... В Таджикистане, напомню, находится мощная российская база, там стоит российская армия, – сказал Гордон. – Что происходит сейчас в Афганистане? А его надо рассматривать вместе с Пакистаном [который, по некоторым данным, оказывает поддержку талибам]. В этих странах дети держат оружие и стреляют. Наши ребята, которые воевали в Афганистане, хорошо это помнят: в кишлак заходишь, а там дети с автоматами Калашникова. "Талибан" сейчас захватывает город за городом, провинцию за провинцией. Сегодня они захватили Кандагар. Вскоре они выйдут на границу с подбрюшьем России".
Журналист отметил, что в Афганистане живет много узбеков, таджиков и туркменов, которые могут "очень захотеть воссоединиться со своими братьями в соответствующих государствах".
"И очень не исключено, что через несколько месяцев "Талибан" будет стоять у границ Российской Федерации, и России придется стягивать туда армию отовсюду, потому что главная угроза не с запада будет, а с востока. И здесь очень интересная ситуация, потому что те армии, которые сосредоточены на границе с Украиной, очень понадобятся на российской границе", – предположил Гордон.
Он высказал мнение, что под угрозой в том числе может оказаться часть территории Казахстана, где проживает русскоязычное население.
"Я думаю, что под угрозой (я сейчас скажу важную вещь для наших братьев-казахстанцев) могут оказаться северо-восточные области Казахстана, в которых живет преимущественно русскоговорящее население. Если будет угроза непосредственно для России, я не исключаю, что регулярная российская армия может войти в Северный Казахстан для оказания помощи русским перед лицом "Талибана", – сказал Гордон.
Он считает, что в этой ситуации президенту РФ Владимиру Путину придется делать непростой выбор.
"Перед Путиным сейчас выбор стоит, что делать: сдавать своих партнеров – Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и так далее – на растерзание "Талибана" или воевать. Если сдавать, то Путин слабый, и талибы выходят на границу с Россией. Если воевать, то не будем забывать, что [во-первых] у Пакистана есть ядерное оружие, а во-вторых, если гробы пойдут из Афганистана, Таджикистана в Россию, как Путину объяснить русским матерям, зачем их дети опять погибают в Афганистане? Вот самая большая проблема России на ближайшие месяцы", – сказал журналист.
Он считает, что в Украине нужно следить за развитием ситуации в Афганистане и анализировать, как она может повлиять на обстановку в регионе.
"То, что американцы быстро вышли из Афганистана, – это удар по России. Техничный удар по России. И в этой ситуации украинским стратегам, если они еще остались, нужно внимательно изучать обстановку и быть готовым к событиям", – сказал Гордон.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана.
За последнюю неделю талибы захватили 12 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город Герат (провинция Герат).
Сейчас талибы находятся примерно в 130 км от столицы и крупнейшего города Афганистана Кабула. Однако неназванный американский военнослужащий сказал Reuters, что группировка может окружить Кабул за 30 дней, а в течение 90 дней захватить его. Об этом же сообщили источники газеты The Washington Post. По их данным, "Талибан" сможет захватить столицу Афганистана быстрее, чем ранее прогнозировали в Вашингтоне.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).