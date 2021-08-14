События в Афганистане должны многому научить Украину – Климкин

Об этом он написал в Facebook 13 августа.

"События в Афганистане должны нас многому научить. За почти 20 лет США уложились в эту страну более чем на триллион долларов – представьте себе масштаб. Вооружили и обучили 300-тысячную армию. И еще много всего. Многие в афганском правительстве были уверены, что поддержка будет продолжаться вечно, несмотря на широко распространенную коррупцию. "Если мы важны, то на нас закроют глаза", – отметил он.

По мнению экс-министра, США предусматривали последствия вывода военного контингента из Афганистана.

"Они создали мегапроблему для Китая и России. Началась принципиально новая игра с безумными ставками. Но для нас вывод должен быть очень простым: США ценят настоящих союзников, надежных и сильных. Их не сдают. Но одновременно никогда не прощают коррупцию и неспособность быть сильными и достигать целей. Помогают только тем, кто борется за себя сам, и Афганистан – еще один пример. Есть над чем задуматься", – добавил он.