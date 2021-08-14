"Талибан" пообещал амнистию военнослужащим армии Афганистана

В нем отмечается, что "если кто-то воевал против "Талибана", не должен ничего бояться", так как участники группировки – "братья" и будут относиться "мирно".
В частности, говорится, что "если кто-то нападет на вас от имени "Талибана", немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался".
Движение призвало мирных жителей не покидать свои дома перед лицом его наступления, а правительственных чиновников – не эмигрировать с семьями в Иран и другие страны.
Кроме того, "Талибан" пообещал амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.
После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.
На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.
Менее чем за две недели талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город Герат (провинция Герат).
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки "Талибан" участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).