"Талибан" пообещал амнистию военнослужащим армии Афганистана

В нем отмечается, что "если кто-то воевал против "Талибана", не должен ничего бояться", так как участники группировки – "братья" и будут относиться "мирно".

В частности, говорится, что "если кто-то нападет на вас от имени "Талибана", немедленно сообщите об этом в наш штаб, чтобы он с ним разобрался".

Движение призвало мирных жителей не покидать свои дома перед лицом его наступления, а правительственных чиновников – не эмигрировать с семьями в Иран и другие страны.

Кроме того, "Талибан" пообещал амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.